Gianni Rezza | “Situazione di grande incertezza Immunità di gregge con 70% vaccinati”

"Ci troviamo in una Situazione in cui abbiamo una tendenza alla diminuzione della incidenza con un lieve incremento dell'Rt. Quindi è una Situazione di transizione e di incertezza". Lo ha detto il direttore di Prevenzione del ministero della salute, Gianni Rezza, nel corso della consueta conferenza stampa sul monitoraggio dell'epidemia di coronavirus in Italia: "Dovremmo raggiungere una copertura di circa il 70% della popolazione per raggiungere l'Immunità di gregge – prosegue Rezza – ma tale effetto si vedrà a poco a poco nel corso dei mesi e a medio temine. Nel frattempo c'è un motivo in più per mantenere comportamenti prudenti".

