Fuochi d'artificio, la normativa e le sanzioni previste (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’utilizzo di petardi e razzi pirotecnici può rappresentare un serio pericolo: per questa ragione esiste una normativa in merito, che sancisce i limiti di utilizzo e le eventuali sanzioni per i trasgressori. Inoltre, quest'anno, bisogna tenere in considerazioni le regole del Dpcm del 3 dicembre e le ordinanze dei singoli comuni.La definizione normativaI Fuochi d’artificio, per produrre effetti luminosi e sonori, sfruttano la deflagrazione di polvere pirica e altri elementi chimici, motivo per il quale vengono considerati dei veri e propri esplosivi. Questa loro natura, negli anni, ha reso necessaria una specifica disciplina legislativa, che ha trovato una definizione nel decreto legislativo numero 123 del 2015. Nel testo, che recepisce una precedente direttiva europea, viene considerato prodotto ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’utilizzo di petardi e razzi pirotecnici può rappresentare un serio pericolo: per questa ragione esiste unain merito, che sancisce i limiti di utilizzo e le eventualiper i trasgressori. Inoltre, quest'anno, bisogna tenere in considerazioni le regole del Dpcm del 3 dicembre e le ordinanze dei singoli comuni.La definizioned’, per produrre effetti luminosi e sonori, sfruttano la deflagrazione di polvere pirica e altri elementi chimici, motivo per il quale vengono considerati dei veri e propri esplosivi. Questa loro natura, negli anni, ha reso necessaria una specifica disciplina legislativa, che ha trovato una definizione nel decreto legislativo numero 123 del 2015. Nel testo, che recepisce una precedente direttiva europea, viene considerato prodotto ...

Le idee di single e anziani (soli) per trascorrere la notte di San Silvestro: c’è chi sceglie la videochat per «brindare» con gli amici e chi ha prenotato una camera d’albergo. Per altri la solitudine ...

CUNEO CRONACA - Il sindaco di Limone Piemonte (provincia di Cuneo) Massimo Riberi ha emesso un'ordinanza che vieta l’utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici in occasione del capodanno 2020/2 ...

