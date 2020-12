Frana gigantesca in Norvegia, case inghiottite nella voragine. Il video (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un’imponente Frana, a causa del terreno particolarmente instabile, ha coinvolto il paese di Gjerdum, a poco più di chilometri a nord-est della capitale Oslo. Il distacco è avvenuto quando ancora era notte, nelle prime ore del 30 gennaio. La Frana ha letteralmente inghiottito numerosi edifici, circa una dozzina. La terra è letteralmente Franata e si è liquefatta sotto i piedi di questo villaggio. Il tutto è accaduto senza particolari segnali di preavviso, così da non poter consentire a molte persone di essere messe in salvo in anticipo ed allontanate dalle loro abitazioni. Circa 700 persone sono state evacuate dalle forze dell’ordine. Dieci sono i feriti, mentre 15 sono le persone che risultano ancora disperse, con le ricerche che proseguono senza sosta. Non si sa infatti se queste persone si trovassero realmente nelle loro ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un’imponente, a causa del terreno particolarmente instabile, ha coinvolto il paese di Gjerdum, a poco più di chilometri a nord-est della capitale Oslo. Il distacco è avvenuto quando ancora era notte, nelle prime ore del 30 gennaio. Laha letteralmente inghiottito numerosi edifici, circa una dozzina. La terra è letteralmenteta e si è liquefatta sotto i piedi di questo villaggio. Il tutto è accaduto senza particolari segnali di preavviso, così da non poter consentire a molte persone di essere messe in salvo in anticipo ed allontanate dalle loro abitazioni. Circa 700 persone sono state evacuate dalle forze dell’ordine. Dieci sono i feriti, mentre 15 sono le persone che risultano ancora disperse, con le ricerche che proseguono senza sosta. Non si sa infatti se queste persone si trovassero realmente nelle loro ...

