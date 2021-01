FCA-PSA - Il pronipote di Walter Chrysler presenta una proposta alternativa alla fusione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mancano ormai pochi giorni alle assemblee degli azionisti della Fiat Chrysler e della PSA che sanciranno la fusione dei due costruttori e all'ultimo istante spunta una proposta alternativa. A presentarla è stato Frank B. Rhodes Jr, pronipote di Walter P. Chrysler, il fondatore dell'omonima Casa automobilistica statunitense. La proposta manca di molti dettagli e difficilmente potrà essere presa in considerazione dai soci delle due aziende nonostante Rhodes si sia perfino spinto a chiedere a una delle massime autorità statunitensi di bloccare l'operazione. No a Stellantis. La proposta, come detto, è priva di molti dettagli, a partire dai termini finanziari, ed è incentrata, più che altro, su suggerimenti o ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mancano ormai pochi giorni alle assemblee degli azionisti della Fiate della PSA che sanciranno ladei due costruttori e all'ultimo istante spunta una. Arla è stato Frank B. Rhodes Jr,diP., il fondatore dell'omonima Casa automobilistica statunitense. Lamanca di molti dettagli e difficilmente potrà essere presa in considerazione dai soci delle due aziende nonostante Rhodes si sia perfino spinto a chiedere a una delle massime autorità statunitensi di bloccare l'operazione. No a Stellantis. La, come detto, è priva di molti dettagli, a partire dai termini finanziari, ed è incentrata, più che altro, su suggerimenti o ...

