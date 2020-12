Covid, in Francia primo caso di variante sudafricana (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parigi, 31 dic. (Adnkronos) - Rilevato in Francia il primo caso di variante sudafricana del Covid 19. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di Parigi, il contagio è stato identificato ieri in un uomo di ritorno dal Sudafrica e residente nell'Alto Reno, al confine con la Svizzera. Al suo arrivo in Francia, l'uomo ha sviluppato sintomi del coronavirus e, sottoposto al tampone, è risultato positivo alla variante '501.V2'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parigi, 31 dic. (Adnkronos) - Rilevato inildidel19. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di Parigi, il contagio è stato identificato ieri in un uomo di ritorno dal Sudafrica e residente nell'Alto Reno, al confine con la Svizzera. Al suo arrivo in, l'uomo ha sviluppato sintomi del coronavirus e, sottoposto al tampone, è risultato positivo alla'501.V2'.

HuffPostItalia : Medici immigrati contro il Covid, la Francia li naturalizza. E noi, che facciamo? - Internazionale : Rispetto a paesi come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, sembra che in Italia il covid-19 sia più spesso mo… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia primo caso di #variante sudafricana - TV7Benevento : Covid, in Francia primo caso di variante sudafricana... - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia primo caso di #variante sudafricana -