Continua il braccio di ferro tra Conte e Renzi

AGI - Per Renzi il premier Conte ha due strade davanti a sè. La prima è che sia lui a gestire la crisi, la seconda è quella - ha spiegato ai suoi - "di fare finta di niente". Ma in quel caso, questo il suo ragionamento, difficile che si arrivi ad un Conte ter, a quel punto partirebbe - se l'attuale maggioranza rosso-gialla non dovesse avere più i numeri - la ricerca di un altro presidente del Consiglio che potrebbe avere magari il sostegno di Forza Italia. Il presidente del Consiglio dal canto suo non arretra. A suo dire ci sono le condizioni per una sintesi politica sul 'Recovery' ma non sono accettati gli ultimatum: non sono ammissibili - ha detto Conte citando Aldo Moro -, "perché hanno un significato di una stretta che fa precipitare le cose e impedisce una soluzione positiva".

