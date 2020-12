Capodanno, partono i controlli per i veglioni clandestini: ecco il piano (Di giovedì 31 dicembre 2020) I controlli delle forze dell'ordine si concentrano non solo sugli spostamenti ma anche, e soprattutto, sul web e sui gruppi Telegram o WhatsApp, a caccia di eventi social o appuntamenti sospetti. L'obiettivo è evitare assembramenti pericolosi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Idelle forze dell'ordine si concentrano non solo sugli spostamenti ma anche, e soprattutto, sul web e sui gruppi Telegram o WhatsApp, a caccia di eventi social o appuntamenti sospetti. L'obiettivo è evitare assembramenti pericolosi

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Capodanno, partono i controlli per i veglioni clandestini: ecco il piano - SkyTG24 : Capodanno, partono i controlli per i veglioni clandestini: ecco il piano - VFriccicarella : Se Tommi e Stefi hanno capito le urla (e secondo me le hanno capite), tempo di passare capodanno e poi partono all’… - LimonisignorAA : RT @MartyConLaY: Se rendete triste la mia partesipanti anche il giorno di Capodanno faccio la pazza ve lo dico partono le querele @GrandeFr… - HedaLexaIsBack : RT @MartyConLaY: Se rendete triste la mia partesipanti anche il giorno di Capodanno faccio la pazza ve lo dico partono le querele @GrandeFr… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno partono Capodanno, partono i controlli per i veglioni clandestini: ecco il piano Sky Tg24 Festa mobileBuon Anno è l’ultima espressione di questo tempo scontento

Non bisogna dire tutto, ma far sì che chi legge completi quello che scrivi. O devi lasciarglielo credere. La parte omessa rafforza la storia e fa sentire alla gente qualcosa di più di quanto capisca.

Capodanno in casa Giuseppi

Nella conversazione di Conte con il paese e i giornalisti si ritrova la solita commedia. Il tribuno dell’eloquio ha fatto la sua parte con il suo stile: sa di essere qualunque, e che in quello è la ...

Non bisogna dire tutto, ma far sì che chi legge completi quello che scrivi. O devi lasciarglielo credere. La parte omessa rafforza la storia e fa sentire alla gente qualcosa di più di quanto capisca.Nella conversazione di Conte con il paese e i giornalisti si ritrova la solita commedia. Il tribuno dell’eloquio ha fatto la sua parte con il suo stile: sa di essere qualunque, e che in quello è la ...