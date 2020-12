Capodanno, il Ministro dell’Interno Lamorgese fa un annuncio che spiazza tutti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un annuncio inaspettato ed a dir poco singolare che ha lasciato tutti senza parole da parte del Ministro dell’Interno Lamorgese. La Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese non le è proprio mandate a dire ed anzi si è prontamente schierata su controlli molto più rigidi a Capodanno ed una iniziativa che ha lasciato tutto il popolo del web a dir poco perplesso. “Bisogna dire che le sanzioni finora sono state poche – annuncia il Ministro dell’Interno – c’è un grande senso di responsabilità il senso di responsabilità sono convinta che continuerà a prevalere, anche in questa fine anno così’ diversa dagli altri anni”. La donna a guida del Ministero dell’Interno ha infatti fatto un annuncio ... Leggi su instanews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Uninaspettato ed a dir poco singolare che ha lasciatosenza parole da parte del. La MinistraLuciananon le è proprio mandate a dire ed anzi si è prontamente schierata su controlli molto più rigidi aed una iniziativa che ha lasciato tutto il popolo del web a dir poco perplesso. “Bisogna dire che le sanzioni finora sono state poche – annuncia il– c’è un grande senso di responsabilità il senso di responsabilità sono convinta che continuerà a prevalere, anche in questa fine anno così’ diversa dagli altri anni”. La donna a guida del Ministeroha infatti fatto un...

