Capodanno, chiusi bar e ristoranti e coprifuoco fino alle 7: cenoni solo con due amici (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi, 31 dicembre, l’Italia torna in zona rossa. Vediamo quali sono le restrizioni in vigore per l’ultimo giorno dell’anno e come si può festeggiare l’arrivo del 2021. Conclusa la parentesi rappresentata dai tre giorni in zona arancione, l’Italia torna oggi – 31 dicembre – in fascia rossa. Scattano quindi in occasione dell’ultimo giorno dell’anno le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi, 31 dicembre, l’Italia torna in zona rossa. Vediamo quali sono le restrizioni in vigore per l’ultimo giorno dell’anno e come si può festeggiare l’arrivo del 2021. Conclusa la parentesi rappresentata dai tre giorni in zona arancione, l’Italia torna oggi – 31 dicembre – in fascia rossa. Scattano quindi in occasione dell’ultimo giorno dell’anno le L'articolo proviene da Leggilo.org.

venetolink : RT @CBugliano: ??CAPODANNO: OBBLIGATORIO TENERE I CANI CHIUSI IN CASA E CON LA MUSERUOLA I proprietari dei cani che verranno meno a quest’o… - PaoloX68 : RT @CBugliano: ??CAPODANNO: OBBLIGATORIO TENERE I CANI CHIUSI IN CASA E CON LA MUSERUOLA I proprietari dei cani che verranno meno a quest’o… - FrancoRomanell8 : RT @CBugliano: ??CAPODANNO: OBBLIGATORIO TENERE I CANI CHIUSI IN CASA E CON LA MUSERUOLA I proprietari dei cani che verranno meno a quest’o… - FabioBuggiani : RT @CBugliano: ??CAPODANNO: OBBLIGATORIO TENERE I CANI CHIUSI IN CASA E CON LA MUSERUOLA I proprietari dei cani che verranno meno a quest’o… - SchwoarzMola : RT @CBugliano: ??CAPODANNO: OBBLIGATORIO TENERE I CANI CHIUSI IN CASA E CON LA MUSERUOLA I proprietari dei cani che verranno meno a quest’o… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno chiusi Capodanno chiusi in casa. Guida al cenone delivery LA NAZIONE Capodanno in casa, l’Italia torna in zona rossa

Capodanno in casa, l'Italia torna in zona rossa. Coronavirus - Scattano nuovamente le restrizioni dei giorni di Natale: negozi chiusi e spostamenti vietati - Per il primo gennaio coprifuoco fino alle ...

Capodanno in zona rossa: case osservate speciali e il rischio denuncia del vicino

“A Capodanno saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni ... perciò già nei giorni scorsi il ministero dell'Interno ha annunciato controlli sui locali chiusi, che potrebbero essere riaperti ...

Capodanno in casa, l'Italia torna in zona rossa. Coronavirus - Scattano nuovamente le restrizioni dei giorni di Natale: negozi chiusi e spostamenti vietati - Per il primo gennaio coprifuoco fino alle ...“A Capodanno saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni ... perciò già nei giorni scorsi il ministero dell'Interno ha annunciato controlli sui locali chiusi, che potrebbero essere riaperti ...