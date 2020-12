Vaccino Covid, ecco il modulo per il consenso informato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva il modulo che è necessario firmare prima di sottoporsi al Vaccino Covid-19. Il ministero della Salute ha reso nota la circolare sulla procedura vaccinale. Si continua a procedere passo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva ilche è necessario firmare prima di sottoporsi al-19. Il ministero della Salute ha reso nota la circolare sulla procedura vaccinale. Si continua a procedere passo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - berlusconi : Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi… - ItalianPolitics : SALUTE. In Gran Bretagna la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ha APPROVATO il vaccino anti-COVID… - prelux16 : RT @LuigiDeBiase: Bene Ichino sui dipendenti che non vogliono vaccinarsi. Ora dibattito serio sui campi di rieducazione. -