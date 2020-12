Uomini e Donne, quando torna in Tv dopo le vacanze di natale: la possibile data (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche Uomini e Donne è andato in vacanza per le feste di natale, ma i fan richiedono già il suo ritorno a gran voce. Lo stop del programma di Maria de Filippi era inizialmente previsto per il 18 dicembre, ma gli ascolti in ascesa hanno spinto la rete a posticiparlo al 22 dello stesso mese. In molti però ora si stanno chiedendo quando tornerà il dating show. La trasmissione di Maria de Filippi è dii certo una delle più seguite dell’intero palinsesto Mediaset, per questo gli autori staranno lavorando alacremente anche durante queste feste natalizie per dare al pubblico il miglior prodotto possibile in vista della seconda parte della stagione, che si aprirà, presumibilmente, con le scelte dei tronisti. La data di ripresa della trasmissione non è ancora stata ufficializzata. La più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancheè andato in vacanza per le feste di, ma i fan richiedono già il suo ritorno a gran voce. Lo stop del programma di Maria de Filippi era inizialmente previsto per il 18 dicembre, ma gli ascolti in ascesa hanno spinto la rete a posticiparlo al 22 dello stesso mese. In molti però ora si stanno chiedendotornerà il dating show. La trasmissione di Maria de Filippi è dii certo una delle più seguite dell’intero palinsesto Mediaset, per questo gli autori staranno lavorando alacremente anche durante queste feste natalizie per dare al pubblico il miglior prodottoin vista della seconda parte della stagione, che si aprirà, presumibilmente, con le scelte dei tronisti. Ladi ripresa della trasmissione non è ancora stata ufficializzata. La più ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne ‘Il prof’ a Uomini e donne "Ho corteggiato Roberta" il Resto del Carlino Anticipazioni Uomini e Donne: crisi tra Gemma Galgani e Maurizio, novità per Sophie e una coppia in dolce attesa

Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, ci sono parecchie novità Aria di crisi tra Gemma Galgani e Maurizio, S ...

LE SPOSE SCHIAVE INVISIBILI

Oltre mille ragazzine pakistane, in gran parte cristiane, convertite a forza all’islam. Ne parla un editoriale de Il Foglio del 29 dicembre. Neha è una delle mille ragazzine appartenente alle minoranz ...

