Tv | è morto William Link | il creatore di ' Colombo' e ' La signora in giallo' ** 2

(Adnkronos) - Nel 1979 Levinson e Link ricevettero il premio speciale Edgar Award dalla Mystery Writers of America per le sceneggiature di "Ellery Queen" e "Il tenente Colombo". Nel 2002 William Link fu nominato presidente della Mystery Writers of America, un privilegio riservato a pochi autori per la tv. Dopo la morte di Levinson nel 1987, Link ha continuato a scrivere soggetti e sceneggiature per la tv. Nel 1995 la coppia fece il suo ingresso nella Television Academy Hall of Fame.

