Traffico Roma del 30-12-2020 ore 09 | 00

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla viale dello Stadio Olimpico disagi a causa di un incidente ripercussioni sulla tangenziale all’infernetto sul viale di Castel Porziano attenzione un veicolo in fiamme all’altezza di via Salorno sulla linea B della metro chiusa e la Stazione EUR Palasport In direzione Laurentina la causa un guasto tecnico proseguono le deviazioni per la linea 016 linea deviata nella zona di via di Casal Palocco per i lavori sul viale Alessandro Magno domani gli autobus termineranno le corse alle 21 mentre nella giornata di capodanno le metropolitane e resteranno aperte fino alle 23:30 oggi in programma ...