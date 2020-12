Stefano Bettarini non ci sta dopo la squalifica: è guerra contro il GF Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bettarini ha annunciato una guerra legale contro il reality dopo la squalifica l’ex calciatore Stefano Bettarini continua a sfogarsi sui social evidenziando quelle che per lui sono – da parte degli attuali concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip – frasi più offensive della sua. Subito dopo la squalifica aveva pubblicato un lungo post dove aveva spiegato le sue motivazioni. Ecco le sue parole: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Ma***ka” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che è, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha annunciato unalegaleil realitylal’ex calciatorecontinua a sfogarsi sui social evidenziando quelle che per lui sono – da parte degli attuali concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip – frasi più offensive della sua. Subitolaaveva pubblicato un lungo post dove aveva spiegato le sue motivazioni. Ecco le sue parole: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Ma***ka” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che è, ...

