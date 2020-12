Silvio Garattini: 'Un medico che non vuole vaccinarsi è un incosciente' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, Silvio Garattini, ha avuto parole durissime per quei medici che si oppongono alla vaccinazione anti-Covid: "Degli incoscienti". Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs,, ha avuto parole durissime per quei medici che si oppongono alla vaccinazione anti-Covid: "Degli incoscienti".

