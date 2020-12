Sequestrati 12 kg di materiale esplodente e oltre 300 petardi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, durante i consueti controlli per il periodo di Capodanno, hanno denunciato un cittadino italiano di 22 anni per detenzione abusiva di materiale esplodente e, per aver posto in vendita materiale esplodente scaduto di validita’ e non riclassificato. I poliziotti, durante un monitoraggio dei maggiori social network e dei siti di vendita on line, hanno notato la presenza di vari annunci di vendita di artifici artigianali. Risaliti, attraverso un’attivita’ info-investigativa all’autore degli annunci, i poliziotti, insieme ai colleghi del IV Distretto San Basilio, hanno perquisito la sua abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti: 88 ordigni artigianali “CIPOLLA CON TRACK”, non etichettati e con peso unitario di 160 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, durante i consueti controlli per il periodo di Capodanno, hanno denunciato un cittadino italiano di 22 anni per detenzione abusiva die, per aver posto in venditascaduto di validita’ e non riclassificato. I poliziotti, durante un monitoraggio dei maggiori social network e dei siti di vendita on line, hanno notato la presenza di vari annunci di vendita di artifici artigianali. Risaliti, attraverso un’attivita’ info-investigativa all’autore degli annunci, i poliziotti, insieme ai colleghi del IV Distretto San Basilio, hanno perquisito la sua abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti: 88 ordigni artigianali “CIPOLLA CON TRACK”, non etichettati e con peso unitario di 160 ...

poliziadistato : #Botti illegali, a pochi giorni dal #capodanno sequestrati in diverse città fuochi d'artificio artigianali, privi d… - JoaquinS84 : RT @MediasetTgcom24: Botti illegali, sequestrati 120 chili di materiale a Palermo e provincia #palermo - puntomagazine : Il responsabile è stato tratto in arresto per detenzione ed omessa denuncia di materiale esplodente, oltre che per… - discoradioIT : Una tonnellata di fuochi d'artificio non a norma sono stati sequestrati dalla @GDF di #Como. Denunciati due commerc… - franconemarisa : RT @poliziadistato: #Botti illegali, a pochi giorni dal #capodanno sequestrati in diverse città fuochi d'artificio artigianali, privi di ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati materiale Sequestrati 12 kg di materiale esplodente e oltre 300 petardi RomaDailyNews Lauro: sequestro di botti natalizi

Lauro – Gli Agenti del Commissariato di Lauro, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente, hanno denunciato in stato di libertà un 38enn ...

Botti illegali in Irpinia, scattano dei sequestri

Gli Agenti del Commissariato di Lauro, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne e due ...

Lauro – Gli Agenti del Commissariato di Lauro, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente, hanno denunciato in stato di libertà un 38enn ...Gli Agenti del Commissariato di Lauro, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne e due ...