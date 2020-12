Roma, vietati fuochi d’artificio, botti e petardi: multe salate per chi trasgredisce (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Capodanno a Roma 2020, non solo niente veglioni, ma anche niente fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti: tutto espressamente vietato, in maniera assoluta, a partire dalla mezzanotte di oggi, 30 dicembre, fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. A stabilirlo la Sindaca Virginia Raggi che ha anche definito le multe per chi trasgredisce all’ordinanza: chi verrà colto sul fatto o identificato, dovrà pagare fino a 500 euro e avrà il sequestro amministrativo del materiale esplodente. Sono esclusi dal divieto bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. La decisione è stata presa per tutelare la salute di persone e animali e nell’ordinanza è stato messa in evidenza l’emissione di inquinanti nell’ambiente che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Capodanno a2020, non solo niente veglioni, ma anche niente, razzi e altri materiali esplodenti: tutto espressamente vietato, in maniera assoluta, a partire dalla mezzanotte di oggi, 30 dicembre, fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. A stabilirlo la Sindaca Virginia Raggi che ha anche definito leper chiall’ordinanza: chi verrà colto sul fatto o identificato, dovrà pagare fino a 500 euro e avrà il sequestro amministrativo del materiale esplodente. Sono esclusi dal divieto bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. La decisione è stata presa per tutelare la salute di persone e animali e nell’ordinanza è stato messa in evidenza l’emissione di inquinanti nell’ambiente che ...

