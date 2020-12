Rimossa l’app per iPhone che promuoveva party proibiti in tempi di Covid-19

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Foto: Vybe Together)“Sii ribelle, dai inizio al tuo“, declamava lo slogan della controversa app Vybe Together perche era stata sviluppata per organizzare feste private e, soprattutto, proibite indi lockdown e restrizioni da-19. Ma ha avuto vita breve: Apple l’ha cancellata dalStore e sia il canale di TikTok sia il profilo Instagram sono stati oscurati. L’idea alla base di Vybe Together non era affatto originale, perché esistono decine di app per organizzare incontri, spedire inviti e favorire il passaparola. La differenza è che questi software, così come quelli di dating oppure i videogiochi come Pokemon Go pensati per l’outdoor, hanno sospeso le attività durante la pandemia, invitando gli utenti a rimanere a casa e a prediligere gli incontri virtuali. Vybe Together ha ...