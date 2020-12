Paolo Rossi, l'urna con le ceneri a forma di Coppa del Mondo a Prato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prato rende omaggio a Paolo Rossi. Oggi pomeriggio le ceneri del campione hanno fatto ingresso nel Duomo all'interno dell'urna, a forma della Coppa del Mondo vinta nel 1982, portata dalla moglie ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 dicembre 2020)rende omaggio a. Oggi pomeriggio ledel campione hanno fatto ingresso nel Duomo all'interno dell', adelladelvinta nel 1982, portata dalla moglie ...

Gazzetta_it : #Prato omaggia #PaoloRossi: le ceneri nell'urna a forma di Coppa del Mondo #pablito - ruiciccio : RT @RepubblicaTv: Prato, le ceneri di Paolo Rossi nell'urna a forma di coppa del mondo: La città di Prato ha reso omaggio al suo campione d… - sportli26181512 : Paolo Rossi, commemorazione in Duomo a Prato: L'urna contenente le ceneri, e a forma di Coppa del Mondo, è stata po… - AnsaToscana : Paolo Rossi: Prato saluta il suo campione. Commemorazione in Duomo con ceneri in urna a forma Coppa Mondo #ANSA - Umberto2020D : RT @RepubblicaTv: Prato, le ceneri di Paolo Rossi nell'urna a forma di coppa del mondo: La città di Prato ha reso omaggio al suo campione d… -