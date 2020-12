Omceo | medico non deve mettere a rischio altri

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Su 46mila medici a Roma ci sono solo tre segnalazioni di cosiddetti ‘no-vax’. Una contrarieta’ quindi molto minoritaria, ma e’ bene avere seguito la vicenda. Bisogna informare correttamente”. Cosi’ Antonio Magi, presidente dell’Roma, l’Ordine dei medici della Capitale, parlando con l’agenzia Dire, dopo la partenza della campagna vaccinale contro il Covid, di quei medici che sui social e sui media tradizionali hanno espresso i loro dubbi e la loro reticenza, ma soprattutto hanno fornito ai pazienti che si sono loro rivolti informazioni che potrebbero essere giudicate inappropriate. – Presidente Magi, si e’ parlato inizialmente di una decina di medici ‘no-vax’, mentre in queste ultime ore i casi sotto osservazione sono tre. Per loro qual e’ la situazione? “Abbiamo fatto domande e chiesto spiegazioni ai colleghi che sono stati segnalati: uno di questi ha ...

Pistoia, 30 dicembre 2020 - Per il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Pistoia (Omceo), Beppino Montalti, non ci sono dubbi: "il vaccino contro il covid è l'unica speranza che abbiamo ...ISERNIA – Sicuramente positiva l’assemblea ordinaria di fine anno, convocata ieri in videoconferenza dall’Ordine dei Medici per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventino 20 ...