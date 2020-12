Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 2 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) sabato 2 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Rai 1 dedica la serata ad una nuova puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Su Mediaset invece spazio al cinema con una selezione di film capaci di soddisfare tutti i gusti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1, dalle 20.35, Carlo Conti, ufficialmente tornato in tv dopo il Covid-19, condurrà il nuovo game-show Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Come già accaduto nella puntata del 26 dicembre, i “pacchisti” saranno una coppia di promessi sposi e a custodire i pacchi ci saranno 10 Vip. Su Rai 2 la serata è magica con il film biografico/musicale The Greatest Showman. Hugh Jackman vestirà i panni di P. T. Barnum l’impresario che per primo racchiuse in un solo show le arti circensi, gli animali ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020): cosa ci aspetta questa sera in tv? Rai 1 dedica la serata ad una nuova puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Su Mediaset invece spazio al cinema con una selezione di film capaci di soddisfare tutti i gusti. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1, dalle 20.35, Carlo Conti, ufficialmente tornato in tv dopo il Covid-19, condurrà il nuovo game-show Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Come già accaduto nella puntata del 26 dicembre, i “pacchisti” saranno una coppia di promessi sposi e a custodire i pacchi ci saranno 10 Vip. Su Rai 2 la serata è magica con il film biografico/musicale The Greatest Showman. Hugh Jackman vestirà i panni di P. T. Barnum l’impresario che per primo racchiuse in un solo show le arti circensi, gli animali ...

