Meloni a Raggi | in ritardo istituzione tavolo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Confermo la nostra disponibilita’ a collaborare e ad offrire il nostro contributo per il bene di Roma Capitale e dei romani. Mi consenta pero’ di segnalarle l’estremocon il quale lei arriva a proporre l’di undi confronto sui poteri speciali e le risorse per la Capitale, un’iniziativa che noi sosteniamo da quasi cinque anni e che lei avrebbe dovuto far sua all’inizio della sua consiliatura.” “Questo non e’ avvenuto, e ancora oggi i tempi di avvio di questa iniziativa non sono chiari nella sua lettera, che non riporta una data di convocazione ne’ un preciso cronoprogramma.” “E anche questo non fa ben sperare sulla reale volonta’ diungere l’obiettivo”. E’ quanto scrive in una lettera, pubblicata sul Messaggero, indirizzata al sindaco di Roma Virginiail ...