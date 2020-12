Melissa Satta dice addio a Boateng Beccata con un altro uomo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo l'annuncio della separazione dal marito l'ex velina si starebbe frequentando con il rampollo di casa Rivetti, imprenditore nel settore dell'abbigliamento sportivo Sono passati solo dieci giorni dall'annuncio ditrae Kevin Princee il gossip già si infiamma. Il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, ha lanciato l'indiscrezione che vorrebbe l'ex velina sarda molto vicina al rampollo Matteo Rivetti. Sui social i due sono distanti, ma la rivista di Alfonso Signorini parla di un'amicizia particolare - nata in estate - che potrebbe presto sfociare in un nuovo amore. Il 21mbre scorsoe il marito, il calciatore, hanno annunciato la definitiva ...