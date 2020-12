Marco Maisano | chi è? Da Le Iene Show a Tv8 con Piacere Maisano il cambio di passo

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.chi è? Protagonista a Leè passato a Tv8 dove ha conquistato il pubblico con i suoi racconti in. Alle sue rubriche ha dedicato la serata Tv8 oggi con. Prima abbiamo visto un approfondimento dal titolo “La Moda” per poi passare a “Nella testa dei complottisti” per

chitengo : @maisano_marco solo una cosa...complimenti per la pazienza!! #maratonamaisano - Ken_Ciro_ : Avrei voluto essere nella testa di @maisano_marco mentre ascoltava i deliri di Martucci. -

Marco Maisano chi è? Protagonista a Le Iene Show è passato a Tv8 dove ha conquistato il pubblico con i suoi racconti in Piacere Maisano.Le Iene: martedì 29 dicembre andrà in onda lo speciale "Un anno di Covid"Martedì 29 dicembre in prima serata su Italia1 andrà in onda lo speciale de Le Iene "Un anno di Covid". Il programma tv present ...