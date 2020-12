Maltempo in Emilia-Romagna: fine anno sotto zero, neve in quota (Di mercoledì 30 dicembre 2020) BOLOGNA – Migliora il tempo in Emilia-Romagna ma le temperature scendono decisamente sotto zero. L’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile regionale per le 24 ore di domani, 31 dicembre, prevede in mattinata una “decisa flessione delle temperature minime con valori attorno a -5 gradi sulle pianure occidentali e fino a -8 sui rilievi occidentali con gelate estese”. Dalle ore serali, poi, “nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale, nevose a quote attorno i 1.000 metri”. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) BOLOGNA – Migliora il tempo in Emilia-Romagna ma le temperature scendono decisamente sotto zero. L’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile regionale per le 24 ore di domani, 31 dicembre, prevede in mattinata una “decisa flessione delle temperature minime con valori attorno a -5 gradi sulle pianure occidentali e fino a -8 sui rilievi occidentali con gelate estese”. Dalle ore serali, poi, “nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale, nevose a quote attorno i 1.000 metri”.

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - LeddiMarco : RT @Tg1Raiofficial: Il #maltempo continua a interessare l'Italia, allerta arancione oggi in Emilia Romagna, gialla in altre 12 regioni. In… - zazoomblog : Maltempo Emilia Romagna – Diramato Allerta Meteo fino ad Arancione - #Maltempo #Emilia #Romagna #Diramato - MoliPietro : Maltempo Emilia Romagna – Diramato Allerta Meteo fino ad Arancione - antonello_fresu : RT @Tg1Raiofficial: Il #maltempo continua a interessare l'Italia, allerta arancione oggi in Emilia Romagna, gialla in altre 12 regioni. In… -