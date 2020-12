LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris, noi ci crediamo! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07 Dominik Paris ieri non ha brillato in superG, ma in prova aveva destato buone sensazioni in Discesa. Qui ha vinto per ben sei volte: 5 in Discesa e 1 in superG. Speriamo che possa scattare la scintilla. Basterebbe anche una top5 per prendere fiducia in vista di gennaio e, soprattutto, dei Mondiali di febbraio a Cortina. Noi ci crediamo. E voi? 11:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Bormio sulla mitica Stelvio. I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI Bormio La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del superG di ieri – Le parole di Dominik Paris Buongiorno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07ieri non ha brillato in superG, ma in prova aveva destato buone sensazioni in. Qui ha vinto per ben sei volte: 5 ine 1 in superG. Speriamo che possa scattare la scintilla. Basterebbe anche una top5 per prendere fiducia in vista di gennaio e, soprattutto, dei Mondiali di febbraio a Cortina. Noi ci crediamo. E voi? 11:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladisulla mitica Stelvio. I PETTORALI DI PARTENZA DELLADILa classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del superG di ieri – Le parole diBuongiorno ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris per far scattare la scintilla - FabrizioL5 : RT @Eurosport_IT: SI CHIUDE IL 2020 DELLO SCI ALPINO! ???? A Bormio l'ultima gara dell'anno: appuntamento alle 11:20 con la discesa libera… - Eurosport_IT : SI CHIUDE IL 2020 DELLO SCI ALPINO! ???? A Bormio l'ultima gara dell'anno: appuntamento alle 11:20 con la discesa… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: seconda manche posticipata alle 18.35, Shiffrin vuole il primo acuto - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, #Gisin sfida #Shiffrin! #Vlhova… -