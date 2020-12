Lego - Due set di mattoncini ispirati ai Monster Truck (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Lego ha presentato due nuovi set della serie Technic ispirati ai Monster Truck, dei fuoristrada americani con ruote enormi che si esibiscono nel campionato Monster Jam effettuando salti ed evoluzioni. Nello specifico, i kit permettono di costruire il Grave Digger, composto da 212 pezzi, e il Max-D, costituito da 230 mattoncini. Entrambi i modellini, pensati per i bambini dai sette anni in su, sono già disponibili sul sito dell'azienda danese a 19,90 euro l'uno. Fedeli agli originali. I due set, dotati di un motore a retrocarica, riprendono i dettagli dei veicoli originali, come le grafiche sulle carrozzerie, i grandi pneumatici, le bandiere posteriori e i fari colorati. Inoltre, sia il Grave Digger sia il Max-D sono dei modellini due in uno: il primo, alto 11 cm, lungo 24 cm e largo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laha presentato due nuovi set della serie Technicai, dei fuoristrada americani con ruote enormi che si esibiscono nel campionatoJam effettuando salti ed evoluzioni. Nello specifico, i kit permettono di costruire il Grave Digger, composto da 212 pezzi, e il Max-D, costituito da 230. Entrambi i modellini, pensati per i bambini dai sette anni in su, sono già disponibili sul sito dell'azienda danese a 19,90 euro l'uno. Fedeli agli originali. I due set, dotati di un motore a retrocarica, riprendono i dettagli dei veicoli originali, come le grafiche sulle carrozzerie, i grandi pneumatici, le bandiere posteriori e i fari colorati. Inoltre, sia il Grave Digger sia il Max-D sono dei modellini due in uno: il primo, alto 11 cm, lungo 24 cm e largo ...

