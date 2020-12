Istat, nel 2018 poco più di 6mila imprese a partecipazione statale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2018 in Italia erano attive poco più di 6mila partecipate pubbliche nell’industria e nei servizi che hanno dato lavoro a 887mila addetti. È quanto ha rilevato Istat in un report dedicato pubblicato oggi. In leggera flessione (-3,6%) il numero di imprese attive partecipate direttamente da almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale rispetto al 2017, mentre il numero degli occupati è cresciuto del 4,7%. Sono aumentano del 10,5%, invece, le partecipate pubbliche degli altri settori, quali imprese agricole, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche. Complessivamente sono state invece 8.510 le unità economiche partecipate e 924.068 occupati. La dimensione media delle 6.085 imprese attive partecipate, operanti nei settori tipici dell’economia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nelin Italia erano attivepiù dipartecipate pubbliche nell’industria e nei servizi che hanno dato lavoro a 887mila addetti. È quanto ha rilevatoin un report dedicato pubblicato oggi. In leggera flessione (-3,6%) il numero diattive partecipate direttamente da almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale rispetto al 2017, mentre il numero degli occupati è cresciuto del 4,7%. Sono aumentano del 10,5%, invece, le partecipate pubbliche degli altri settori, qualiagricole, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche. Complessivamente sono state invece 8.510 le unità economiche partecipate e 924.068 occupati. La dimensione media delle 6.085attive partecipate, operanti nei settori tipici dell’economia ...

