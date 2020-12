Insinna scatena la reazione di Federcaccia | Commenti discriminatori o offensivi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Flavioha affermato che la caccia non è uno sport e contro di lui si èta una valanga di polemiche. Flavioattaccato dai cacciatori: “La caccia non è sport” su Notizie.it.

Flavio Insinna ha affermato che la caccia non è uno sport e contro di lui si è scatenata una valanga di polemiche.La frase "La caccia non è uno sport" pronunciata da Flavio Insinna all'Eredità, ha provocato una dura reazione da parte di Federcaccia che vuole procedere per vie legali.