Il pasticcio dell’amministrazione Obama e i soldi ad Al Qaeda

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con l’avvallo, l’organizzazione evangelica umanitaria senza scopo di lucro World Vision United States ha negoziato in maniera impropria, nel 2014, con l’Islamic Relief Agency (Isra) inviando fondi governativi a un’organizzazione sanzionata per terrorismo e legata ad al-. Come riporta Yahoo News, il presidente della commissione per le finanze del senato, il repubblicano, Chuck InsideOver.