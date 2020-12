Il Cenone di Capodanno si ordina on-line, e anche Cracco si attrezza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quest’anno la pandemia ha modificato le nostre cene Natalizie. Molti ristoranti, come già risaputo, hanno organizzato i loro siti in modo da permettere ai clienti di prenotare menù prelibati da farsi recapitare direttamente a casa. Ora anche Carlo Cracco, che gli altri anni ha organizzato cenoni di Capodanno super-fashion e lussuosissimi per veri intenditori, si è organizzato per le consegne a domicilio dei suoi piatti. Cracco ha ideato dunque una speciale box, contenente un dolce, una bottiglia di Champagne e, a scelta, i famosi “baci di Cracco” oppure delle lenticchie. Il tutto per un prezzo totale di 105 euro. Lo champagne è un Veuve Clesse Black label, mentre i “baci di Cracco” sono una rivisitazione dei classici baci di dama, realizzati dal pastry chef Pedron “per ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quest’anno la pandemia ha modificato le nostre cene Natalizie. Molti ristoranti, come già risaputo, hanno organizzato i loro siti in modo da permettere ai clienti di prenotare menù prelibati da farsi recapitare direttamente a casa. OraCarlo, che gli altri anni ha organizzato cenoni disuper-fashion e lussuosissimi per veri intenditori, si è organizzato per le consegne a domicilio dei suoi piatti.ha ideato dunque una speciale box, contenente un dolce, una bottiglia di Champagne e, a scelta, i famosi “baci di” oppure delle lenticchie. Il tutto per un prezzo totale di 105 euro. Lo champagne è un Veuve Clesse Black label, mentre i “baci di” sono una rivisitazione dei classici baci di dama, realizzati dal pastry chef Pedron “per ...

elecrasticheart : Il cenone di domani sera sarà composto di soli antipasti guarda come questo capodanno finisce nella top 3 dei migliori degli ultimi anni - RebVelvet_ : vi prego vi imploro basta farmi trovare in tl il video dell'eterazzo che suona il citofono sul lavandino, sto per s… - alcinx : RT @ilSaronno: Capodanno in zona rossa, ma nel cenone “di casa” trionfa il km zero - ilSaronno : Capodanno in zona rossa, ma nel cenone “di casa” trionfa il km zero - Roma_Events : Tre food delivery d'autore per il cenone di Capodanno - -