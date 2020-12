I toni trionfalistici e quell’errore sulle dosi Così è stata frenata la corsa di AstraZeneca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il vaccino AstraZeneca e IRBM di Pomezia non arriverà prima di marzo 2021. Ma perché non è ancora stato autorizzato dall’Ema? Ecco tutti gli errori di percorso che oggi lo penalizzano Leggi su corriere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il vaccinoe IRBM di Pomezia non arriverà prima di marzo 2021. Ma perché non è ancora stato autorizzato dall’Ema? Ecco tutti gli errori di percorso che oggi lo penalizzano

Corriere : I toni trionfalistici e quell’errore sulle dosi. Così si è fermata la corsa di AstraZe... - gandolag : RT @enricocolosimo: Si ha come l'impressione,dai toni trionfalistici da stadio usati dalla Comunicazione ufficiale,che l'arrivo del vaccino… - Io_Geronimo : @PieroSansonetti Si sta confondendo tra persone che vanno a trovare un amico in carcere (bello e giusto) e persone… - eniiolucherini : RT @enricocolosimo: Si ha come l'impressione,dai toni trionfalistici da stadio usati dalla Comunicazione ufficiale,che l'arrivo del vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : toni trionfalistici #QuantiVaccini? Vi spiego l'iniziativa della Fond. Einaudi sulla trasparenza dei dati vaccinali Formiche.net Vaccino anticovid a Rimini: in alcune Rsa solo il 70% del personale sanitario ha aderito

Il presidente dei medici Maurizio Grossi: "E' opportuno abbassare i toni trionfalistici e occuparsi di persuadere le persone a vaccinarsi" ...

Il termopolio di Pompei, «regalo di Natale» del Mibact

Sotto l’albero di Natale del Mibact non poteva mancare una nuova e «straordinaria» scoperta pompeiana, per giunta a tema. Nei giorni dell’abbondante consumo di pasti, viene annunciato al pubblico, con ...

Il presidente dei medici Maurizio Grossi: "E' opportuno abbassare i toni trionfalistici e occuparsi di persuadere le persone a vaccinarsi" ...Sotto l’albero di Natale del Mibact non poteva mancare una nuova e «straordinaria» scoperta pompeiana, per giunta a tema. Nei giorni dell’abbondante consumo di pasti, viene annunciato al pubblico, con ...