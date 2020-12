Flavio Insinna: "La caccia non è uno sport". Cacciatori furiosi, i social lo sostengono (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “La caccia non è uno sport”. E i cacciatori si arrabbiano con Flavio Insinna. Durante la puntata dell’Eredità del 27 dicembre, il conduttore aveva commentato con queste parole una domanda del quiz. La frase non è piaciuta a Federcaccia, che ha scritto alla Rai per chiedere provvedimenti. I social si sono schierati invece dalla parte del presentatore, facendo svettare in cima alle classifiche dei trend topic di Twitter l’hashtag #iostoconInsinna. “Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva “L’eredità”, in onda nella fascia preserale sulla rete da Lei diretta, il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Lanon è uno”. E itori si arrabbiano con. Durante la puntata dell’Eredità del 27 dicembre, il conduttore aveva commentato con queste parole una domanda del quiz. La frase non è piaciuta a Feder, che ha scritto alla Rai per chiedere provvedimenti. Isi sono schierati invece dalla parte del presentatore, facendo svettare in cima alle classifiche dei trend topic di Twitter l’hashtag #iostocon. “Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva “L’eredità”, in onda nella fascia preserale sulla rete da Lei diretta, il conduttoresi è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi ...

