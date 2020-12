Claudia Alivernini | l’infermiera prima vaccinata in Italia minacciata di morte sui social dai no vax

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) .dello Spallanzani,inil 27 dicembre, è statadidai no vax sui. Una vera e propria pioggia di insulti su pagine istituzionali e gruppi Facebook, che hanno spintoa cancellarsi dainetwork per tutelare la propria incolumità. Pioggia di insulti suie minacce diperdello Spallanzania essersi sottoposta al vaccino anti-covid in. “E ora vediamo quando muori”, le scrivono sul web. Le frasi sono comparse sui profili istituzionali che hanno diffuso la notizia ...