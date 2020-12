Capodanno, l’appello di De Luca: “No ai fuochi d’artificio: ospedali lottano contro il Covid” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Capodanno in Campania: il governatore Vincenzo De Luca fa un appello ai cittadini affinché non utilizzino i fuochi d’artificio nella notte di San Silvestro (ricordando la lotta negli ospedali contro il virus). Nel fare gli auguri per il nuovo anno ai cittadini, dalla sua pagina Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lancia un Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in Campania: il governatore Vincenzo Defa un appello ai cittadini affinché non utilizzino inella notte di San Silvestro (ricordando la lotta negliil virus). Nel fare gli auguri per il nuovo anno ai cittadini, dalla sua pagina Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De, lancia un

