Capodanno in zona rossa, ecco le iniziative regione per regione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutti gli eventi delle città italiane ai quali sarà possibile partecipare da casa e in streaming. Concerti e performance nel rispetto delle restrizioni per contrastare la pandemia Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutti gli eventi delle città italiane ai quali sarà possibile partecipare da casa e in streaming. Concerti e performance nel rispetto delle restrizioni per contrastare la pandemia

SkyTG24 : Capodanno in zona rossa, ecco le iniziative regione per regione - infoitcultura : Teramo, Capodanno in zona rossa: sanzionati 8 minorenni che preparavano l'appartamento per la festa di fine anno - infoitcultura : Capodanno e Zona Rossa, cosa è consentito: mobilità e spostamenti, le regole - PalermoToday : 30 dicembre, zona arancione: cosa si può fare oggi e cosa succede a Capodanno - romatoday : 30 dicembre, zona arancione: cosa si può fare oggi e cosa succede a Capodanno -