Camion dei rifiuti si ribalta e prende fuoco. Esplosioni sul cavalcavia: un morto, strada chiusa e traffico bloccato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grave incidente sull’autostrada A14 tra Fano e Pesaro, dove un Camion è uscito fuori strada e ha preso fuoco mentre percorreva la corsia Nord in direzione Bologna. Il tratto autostradale Fano-Pesaro della A14 è stato chiuso al traffico. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’autista del mezzo pesante abbia perso il controllo del Camion che dopo avere sbandato si è ribaltato esplodendo. Il veicolo trasportava rifiuti che sono andati a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Secondo quanto riportano le cronache locali, il Camion si è bloccato proprio sopra il ponte di Santa Veneranda dal quale sono caduti rottami in fiamme. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grave incidente sull’autoA14 tra Fano e Pesaro, dove unè uscito fuorie ha presomentre percorreva la corsia Nord in direzione Bologna. Il tratto autole Fano-Pesaro della A14 è stato chiuso al. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’autista del mezzo pesante abbia perso il controllo delche dopo avere sbandato si èto esplodendo. Il veicolo trasportavache sono andati a. Sul posto sono intervenuti i vigili delper domare le fiamme. Secondo quanto riportano le cronache locali, ilsi èproprio sopra il ponte di Santa Veneranda dal quale sono caduti rottami in fiamme. ...

