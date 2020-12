Benjamin | l’approfondimento del dominio e delle catastrofi

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 31 dicembre 2020) In questa raccolta di contributi, La rivoluzione è il freno di emergenza. Saggi su Walter(ombre corte, pp. 136, euro 14, traduzione di Gianfranco Morosato), Michael Löwy si confronta direttamente e indirettamente con un problema di fondo della ricezione dell’opera complessiva del filosofo berlinese: quello della continuità/discontinuità tra il«teologo», per così dire, pervaso di ebraismo e di spirito messianico, e ilmaterialista-storico, sia pure in un senso decisamente originale. È merito di Löwy assumere tale problema … Continua L'articolo proviene da il manifesto.