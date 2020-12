Basket | Serie A1 femminile 2020 2021 | Venezia batte Virtus Bologna e resta al comando solitario

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella tredicesima giornata dellaA1dil’Umana Reyerspazza via 90-69 laSegafredoin vetta da sola, staccando proprio il club emiliano. Netto successo anche per La Molisana Magnolia Campobasso, che strapazza a domicilio 83-68 la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca, salendo così ad otto punti in classifica. La Fila San Martino di Lupari, invece, travolge 86-62 la Dondi Multistore Vigarano e si porta a quota dieci. SportFace.