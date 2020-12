Viaggio nella grande bellezza Nativity, lo speciale del 30 dicembre: Cesare Bocci divulgatore per Canale5 (Di martedì 29 dicembre 2020) Viaggio nella grande bellezza Nativity inaugura la nuova edizione del programma culturale condotto da Cesare Bocci. Dopo il grande successo di pubblico e critica della puntata d’esordio dedicata al Vaticano, stasera 30 dicembre, Canale5 propone un inedito appuntamento con il docu-evento Mediaset. Ci sarà l’attore, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano, in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la grande bellezza della Natività e l’infanzia di Gesù nell’Arte. Viaggio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)inaugura la nuova edizione del programma culturale condotto da. Dopo ilsuccesso di pubblico e critica della puntata d’esordio dedicata al Vaticano, stasera 30propone un inedito appuntamento con il docu-evento Mediaset. Ci sarà l’attore, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano, in veste di guida d’eccezione. Lorealizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini ladella Natività e l’infanzia di Gesù nell’Arte....

