Sci alpino: classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 dopo slalom Semmering (Di martedì 29 dicembre 2020) La classifica generale di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino femminile aggiornata dopo lo slalom di Semmering di martedì 29 dicembre 2020. Petra Vlhova resta al comando, ma Michelle Gisin si avvicina pericolosamente dopo il successo odierno. Terzo gradino del podio per Mikaela Shiffrin, seguita dal trio azzurro formato da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. I RISULTATI DELLA GARA LA classifica AGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 515 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 427 3. Mikaela Shiffrin (Usa) 3354. Marta Bassino (Ita) 3235. Federica Brignone (Ita) 3236. Sofia Goggia (Ita) 3027. Katharina Liensberger (Aut) 300 8. Corinne Suter (Sui) 271 9. Lara Gut-Behrami ...

Sci, Coppa del Mondo: Gisin s'impone nello slalom speciale di Semmering

La svizzera conquista in Austria la sua prima vittoria in carriera nella rassegna iridata e precede Liensberger e Shiffrin. La migliore azzurra è Marta ...

