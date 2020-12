Scaldavivande elettrico per l’auto e per l’ufficio: scopriamo le caratteristiche e i vantaggi (Di martedì 29 dicembre 2020) Pranzare al lavoro è una condizione piuttosto diffusa, può accadere in ufficio, ma anche in un’officina, in un cantiere o addirittura in auto o sul furgone, considerando che non tutti gli ambienti sono dotati di mensa o di un servizio di ristorazione, e spesso non dispongono neanche di un locale adibito a cucina. In genere, in queste situazioni si ricorre al ristorante, ma purtroppo con l’emergenza sanitaria tuttora in corso, ristoranti, bar e pubblici esercizi sono costretti a osservare periodi di chiusura, servizi e orari ridotti. Per risolvere questo disagio, è possibile ricorrere oggi allo Scaldavivande per auto e ufficio, si tratta di un piccolo apparecchio, molto versatile e pratico, che consente di portare ovunque con sé un pranzo completo, e di riscaldarlo alla temperatura ideale e al momento desiderato con il cavo di alimentazione. Può essere collegato ad una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Pranzare al lavoro è una condizione piuttosto diffusa, può accadere in ufficio, ma anche in un’officina, in un cantiere o addirittura in auto o sul furgone, considerando che non tutti gli ambienti sono dotati di mensa o di un servizio di ristorazione, e spesso non dispongono neanche di un locale adibito a cucina. In genere, in queste situazioni si ricorre al ristorante, ma purtroppo con l’emergenza sanitaria tuttora in corso, ristoranti, bar e pubblici esercizi sono costretti a osservare periodi di chiusura, servizi e orari ridotti. Per risolvere questo disagio, è possibile ricorrere oggi alloper auto e ufficio, si tratta di un piccolo apparecchio, molto versatile e pratico, che consente di portare ovunque con sé un pranzo completo, e di riscaldarlo alla temperatura ideale e al momento desiderato con il cavo di alimentazione. Può essere collegato ad una ...

Lo scandavivande elettrico è utile per riscaldare i cibi durante la pausa pranzo se non si può o non si vuole andare al ristorante ...

Lo scandavivande elettrico è utile per riscaldare i cibi durante la pausa pranzo se non si può o non si vuole andare al ristorante ...