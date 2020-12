Sampdoria, Ranieri e i tifosi negli stadi: «Spero di rivederli sul finire del campionato» (Di martedì 29 dicembre 2020) Claudio Ranieri ha parlato dell’assenza dei tifosi negli stadi Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato anche dell’assenza dei tifosi negli stadi a causa del Covid-19. «Sono sempre d’accordo quando ci sono i tifosi allo stadio. Deve decidere il governo, vedere quanti saranno i vaccinati e considerare tutte le precauzioni da prendere. Ma giocare senza pubblico non è il calcio che conosciamo. Ho il desiderio che tutti i tifosi di tutto il mondo tornino allo stadio, questo è il mio augurio. Con i vaccini che ci saranno a disposizione quest’anno, Spero che sul finire ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Claudioha parlato dell’assenza deiClaudio, allenatore della, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato anche dell’assenza deia causa del Covid-19. «Sono sempre d’accordo quando ci sono ialloo. Deve decidere il governo, vedere quanti saranno i vaccinati e considerare tutte le precauzioni da prendere. Ma giocare senza pubblico non è il calcio che conosciamo. Ho il desiderio che tutti idi tutto il mondo tornino alloo, questo è il mio augurio. Con i vaccini che ci saranno a disposizione quest’anno,che sul...

zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Peccato tornare a Roma e giocare senza pubblico. Quagliarella come Totti e sul rinnovo…” -… - primocanale : Sampdoria, Ranieri: 'Brutto tornare nella mia Roma in uno stadio vuoto' - 1canalesport : Sampdoria, Ranieri: 'Brutto tornare nella mia Roma in uno stadio vuoto' - ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Peccato tornare a Roma e giocare senza pubblico. Quagliarella come Totti e sul rinnovo...' -… - romaforever_it : RANIERI: 'Brutto tornare a casa mia in uno stadio vuoto. Ho visto una Roma determinata' -