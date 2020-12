Sagramola conferma | “Addio Di Piazza? Non ci ha sorpreso troppo | stento a comprendere la sua scelta”

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 dicembre 2020) Rinaldotorna sull'di Tony Di.ESCLUSIVA Palermo, Mirri anticipa azioni legali contro Di: “Arrecato grave nocumento alla Società ed al suo valore”L'amministratore delegato del Palermo, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Siamo Aquile' in onda su Trm, ha detto la sua in merito alladell'italo-americano e detentore del 40% delle quote di lasciare.Palermo, Discrive ai tifosi-azionisti: “Io escluso, nel club non per business ma per cuore”. La lettera integrale"Non ci hapiù di tanto, è una cosa che già si sapeva dato che il consigliere aveva già dichiarato la volontà di cedere le quote. Sapevamo che era un discorso già in qualche maniera avviato di chiarimento a livello societario, è arrivata giorni addietro questa ...