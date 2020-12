Romana | il più talentuoso dei critici

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Antonio Lodetti Profondo conoscitore di musica, il suo stile è diventato un modello Da noi, in redazione, legava la sua sedia alla scrivania con una catena da motocicletta. Era fatto così Cesare G., chiuso, ombroso, quasi sgarbato per chi non lo conosceva. Era il decano deimusicali, qualcuno lo definiva un poeta in un mondo di pennivendoli, barba e baffi incolti e capello lungo, montgomery blu e l'inseparabile borsello che accentuava quella sua aria fuori dal tempo. Era ruvido Cesare, ma sempre educato e corretto nella vita e nei racconti musicali che faceva sul Giornale, e che gli avevano procurato legioni di fan. Giocava in casa Cesare, perché era amico fraterno di Fabrizio De André e amico della prima generazione di cantautori genovesi, da Luigi Tenco a Gino Paoli passando per Bruno Lauzi. Umorale, scontroso sì ma nei ...