Roma, vede i carabinieri e fugge gettando via la cocaina: 18enne in manette al Quarticciolo (Di martedì 29 dicembre 2020) I carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 18enne Romano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane mentre si ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Idella stazioneTor Tre Teste hanno arrestato unno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane mentre si ...

