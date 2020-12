Resident Evil: concluse le riprese del reboot horror (Di martedì 29 dicembre 2020) Si sono concluse le riprese del reboot di Resident Evil, una storia delle origini che tornerà a raccontare l'orrore ispirandosi da vicino ai videogame che hanno ispirato la saga. Il regista Johannes Roberts ha concluso le riprese del reboot dell'horror Resident Evil, prodotto da Constantin Film. La rilettura della popolare saga ispirata ai videogames omonimi e interpretata da milla Jovovich era in lavorazione da qualche mese. Il nuovo lungometraggio ambientato nel mondo di Resident Evil, diretto da Johannes Roberts, vede nel cast Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough,Donal Logue, Chad Rook e Lily Gao. Resident ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020) Si sonoledeldi, una storia delle origini che tornerà a raccontare l'orrore ispirandosi da vicino ai videogame che hanno ispirato la saga. Il regista Johannes Roberts ha concluso ledeldell', prodotto da Constantin Film. La rilettura della popolare saga ispirata ai videogames omonimi e interpretata da milla Jovovich era in lavorazione da qualche mese. Il nuovo lungometraggio ambientato nel mondo di, diretto da Johannes Roberts, vede nel cast Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough,Donal Logue, Chad Rook e Lily Gao....

