Quirinale | Rachele Spolaor | si lancia sui binari e salva un uomo dal suicidio**

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) –, 25 anni, laureata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, lavora come grafica in un’azienda del trevigiano. Il 10 dicembre scorso, mentre si trova alla stazione ferroviaria di Mestre-Ospedale, di rientro dal lavoro, vede unrsi suied interviene in suo soccorso. Nonostante l’imminente sopraggiungere di un treno, lo raggiunge suicercando di farlo risalire sulla banchina. Il macchinista della locomotiva riesce a tirare il freno a mano e a limitare l’impatto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sono 36 le cittadine e i cittadini che anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare con l'Onorificenza al merito della Repubblica