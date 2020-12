Quirinale | Ciro Corona | restare a Scampia per resistere ed esistere**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Come tanti altri a, non ho scelto la strada della camorra e neppure quella della fuga. Ne ho scelto una terza: quella di, died esistere”., 40 anni, lo racconta nel suo libro “(R)esistere a", edito nel 2019. Laureato in filosofia, dal 1998 lavora come operatore sociale nel ruolo di educatore di strada e di comunità. Socio fondatore, nel 2008, dell'associazione (R)esistenza anticamorra (di cui è presidente) e, nel 2012, della Cooperativa sociale (R)esistenza (di cui è legale rappresentante). “(R)esistenza -spiega- ha sempre avuto una idea di sociale differente, un sociale non assistenziale ma responsabile. Pensiamo che sia dal basso che si producano gli anticorpi per contrastare malapolitica e camorra. Mostrando ...