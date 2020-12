Palermo, Di Piazza e il recesso delle quote: cosa dice lo statuto. Bilancio in perdita di 1,1 milioni (Di martedì 29 dicembre 2020) "Palermo, Di Piazza apre la crisi societaria".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo e sulla scelta di Tony Di Piazza di lasciare le quote. Il noto imprenditore italo-americano ha deciso di uscire dalla società dopo poco più di un anno e mezzo dalla fondazione. E l'ha formalizzato in questi giorni, durante la pausa per le festività natalizie. Nel dettaglio, la comunicazione ufficiale è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci di ieri, convocata per l’approvazione del Bilancio del club di viale del Fante. "Un Bilancio in perdita, come preventivabile a causa del Covid-19 (circa 1,1 milioni di euro)", si legge.Palermo, l’italoamericano molla Mirri: Tony Di ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) ", Diapre la crisi societaria".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casae sulla scelta di Tony Didi lasciare le. Il noto imprenditore italo-americano ha deciso di uscire dalla società dopo poco più di un anno e mezzo dalla fondazione. E l'ha formalizzato in questi giorni, durante la pausa per le festività natalizie. Nel dettaglio, la comunicazione ufficiale è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci di ieri, convocata per l’approvazione deldel club di viale del Fante. "Unin, come preventivabile a causa del Covid-19 (circa 1,1di euro)", si legge., l’italoamericano molla Mirri: Tony Di ...

